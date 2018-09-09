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10:09, 9 сентября 2018 3 572
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В Москве легковушка врезалась в толпу пешеходов

В Москве легковушка врезалась в толпу пешеходов

Фото: © RZN.info / Иван Артеменко

На юге Москвы Volkswagen Polo врезался в толпу пешеходов. Погиб один человек, в больницу попали еще девять. По предварительной информации, среди пострадавших есть 17-летний подросток, передает ТАСС.

Авария произошла на Новочеркасском бульваре у дома №37. В пресс-службе столичного главка МВД отметили, что водитель врезался в пешеходов умышленно. Причиной этого стала ссора в кафе. После ДТП его виновник остался на месте.

«По предварительным данным, в кафе на Новочеркасском бульваре несколько мужчин поссорились между собой. Один из них обиделся, вышел на улицу, сел за руль машины и подождал, пока остальные участники конфликта покинут заведение. После этого он совершил наезд на них», — рассказали в полиции.

В пресс-службе уточнили, что все участники инцидента являются гражданами Киргизии.


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