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21:55, 9 сентября 2018 1 958
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В день голосования в рязанскую гордуму поступило 27 жалоб, которые не повлияют на результаты 1

В день голосования в рязанскую гордуму поступило 27 жалоб, которые не повлияют на результаты

В день голосования в рязанскую гордуму поступило 27 жалоб, которые не повлияют на результаты. Об этом RZN.info сообщила председатель городского избиркома Валентина Горшкова.

По ее словам, серьезных нарушений нет. Решения по жалобам направят заявителям. «Некоторые факты нарушений подтвердились. В частности, незаконная агитация от КПРФ, ЛДПР, и „Справедливой России“, а также нарушение прав избирателей граждан», — заключила Горшкова.

Напомним, избирательные участки закрылись в 20:00, начался подсчет голосов.


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Давайте обратим внимание на несколько любопытных аспектов.

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