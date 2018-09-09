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13:27, 9 сентября 2018 374
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Сбивший пешеходов в Москве водитель был трезв

Сбивший пешеходов в Москве водитель был трезв

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

Водитель Volkswagen Polo, сбивший на юге Москвы толпу пешеходов, был трезв, передает РИА «Новости».

Авария произошла на Новочеркасском бульваре. По данным московского ГУМВД, водитель наехал на людей после ссоры в кафе.

«По предварительным данным, в кафе на Новочеркасском бульваре несколько мужчин поссорились между собой. Один из них обиделся, вышел на улицу, сел за руль машины и подождал, пока остальные участники конфликта покинут заведение. После этого он совершил наезд на них», — рассказали в полиции.

По предварительной информации, один человек погиб, девятерых госпитализировали.

Все участники ДТП являются гражданами Киргизии.


© RZN.info

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