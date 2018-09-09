Сбивший пешеходов в Москве водитель был трезв

Водитель Volkswagen Polo, сбивший на юге Москвы толпу пешеходов, был трезв, передает РИА «
Авария произошла на Новочеркасском бульваре. По данным московского ГУМВД, водитель
«По предварительным данным, в кафе на Новочеркасском бульваре несколько мужчин поссорились между собой. Один из них обиделся, вышел на улицу, сел за руль машины и подождал, пока остальные участники конфликта покинут заведение. После этого он совершил наезд на них», — рассказали в полиции.
По предварительной информации, один человек погиб, девятерых госпитализировали.
Все участники ДТП являются гражданами Киргизии.