Под Рязанью военные форсировали реку и помолились святителю Василию. Об этом
В пятницу, 7 сентября, железнодорожная бригада провела на Оке учения. Военные доставили и навели железнодорожный понтонный мост на участке реки с сильным течением, а также переправили технику и форсировали реку отдельными соединенными понтонами с помощью управляемых катеров.
Учения завершили благодарственным молебном святителю Василию Рязанскому.
«Батюшка пожелал всем участникам молебна и в будущем не забывать при учениях, особенно на воде, обращаться с молитвой к святителю Василию, по преданию прибывшему в пределы края против течения Оки», — отметили в епархии.
Фото с