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13:10, 9 сентября 2018 1 632
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Под Рязанью военные форсировали реку и помолились

Под Рязанью военные форсировали реку и помолились

Под Рязанью военные форсировали реку и помолились святителю Василию. Об этом сообщил сайт епархии.

В пятницу, 7 сентября, железнодорожная бригада провела на Оке учения. Военные доставили и навели железнодорожный понтонный мост на участке реки с сильным течением, а также переправили технику и форсировали реку отдельными соединенными понтонами с помощью управляемых катеров.

Учения завершили благодарственным молебном святителю Василию Рязанскому.

«Батюшка пожелал всем участникам молебна и в будущем не забывать при учениях, особенно на воде, обращаться с молитвой к святителю Василию, по преданию прибывшему в пределы края против течения Оки», — отметили в епархии.

Фото с сайта Рязанской епархии


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