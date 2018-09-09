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14:26, 9 сентября 2018 780
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Фролов проголосовал на выборах депутатов гордумы 1

Фролов проголосовал на выборах депутатов гордумы

Глава Рязани Владислав Фролов проголосовал на выборах депутатов гордумы. Он сходил на избирательный участок в школе №57 на улице Нахимова.

«Выборы в городскую Думу важны для всех рязанцев. Депутаты ежедневно общаются с избирателями, знают проблемы каждого двора. Городу нужна грамотная, ответственная и эффективная Дума, основная задача которой — сделать жизнь рязанцев лучше, — сказал Фролов. — Рязани необходимо развиваться. Депутаты нового созыва должны в первую очередь оправдать оказанное высокое доверие избирателей».

Ранее свои голоса отдали губернатор Николай Любимов вместе с супругой и председатель облдумы Аркадий Фомин.

К 12:00 явка на выборах в Рязанскую гордуму составила девять процентов.


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