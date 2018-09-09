Два рязанских школьника попали в московскую школу для способных детей

В Новой Москве открылась школа-пансион для способных и мотивированных детей «Летово». В нее поступили ученики из более 60 регионов России, в том числе двое из Рязани, сообщила пресс-служба «Летова».
Больше всего учеников прибыло из Пермского края — 7% от всех учащихся из регионов. На втором месте среди регионов оказались Екатеринбург и Саратов (по 5% учеников). На третье место попали Казань, Санкт-Петербург и Уфа, на их долю приходится по 4% от всех детей из регионов.
Всего по результатам экзаменов в 2018 году в 7-9 классы школы зачислили 243 ребенка.
Набор на следующий — 2019/20 — учебный год начнется 15 сентября 2018 года.
Заявки на поступление ждут от учеников 6-8 классов со всей России на
В 2018 году около 80% поступивших получили гранты, которые полностью или частично покрывают расходы на обучение. Около трети из них получили полную компенсацию.
Также средства на обучение детей предоставляет стипендиальный фонд в размере семи млрд рублей.