Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:45, 8 сентября 2018 1 318
 0    0

Загоревшийся автомобиль в Песочне тушили пять человек

Загоревшийся автомобиль в Песочне тушили пять человек

Загоревшийся автомобиль в Песочне тушили пять человек. Об этом сообщил сайт ГУ МЧС по Рязанской области.

Сообщение о пожаре на Шереметьевском проезде поступило в пятницу, 7 сентября, в 17:51.

Огонь повредил машину Chevrolet Niva, никто не пострадал.

Причина возгорания и ущерб устанавливаются.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
14:03, 8 сентября 2018
В опору Крымского моста врезался плавучий кран
13:01, 8 сентября 2018
В Рязани сгорело здание клуба Керамзавода. Видео
12:11, 8 сентября 2018
В Рязани «Шевроле» сбил мотоциклиста
11:05, 8 сентября 2018
В Псковской области «Инфинити» с рязанскими номерами столкнулся с грузовиком, водитель погиб. Фото 1
10:45, 8 сентября 2018
Загоревшийся автомобиль в Песочне тушили пять человек
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
Диагностика нового поколения. Где быстро и качественно пройти диагностику в Рязани?

Диагностика нового поколения. Где быстро и качественно пройти диагностику в Рязани?

Залог успешного лечения — это качественная диагностика.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:15, 27 августа 2018 29 196
Среди погибших в аварии со взорвавшимся «БМВ» в Шиловском районе было двое детей. Подробности трагедии
22:31, 25 августа 2018 26 193
Салют и «Каскад». В Рязани отметили 300-летие полиции
18:32, 28 августа 2018 23 374
Появились фотографии с места смертельного ДТП в Шацком районе
15:57, 27 августа 2018 21 904
Любимов осмотрел главный корпус новой БСМП
8:33, 2 сентября 2018 18 031
Мужчину на Солотчинском шоссе сбили три машины — полиция 1
Все новости
Голосования

Хотели бы вы «отмотать» свою жизнь и вернуться в первый класс?

Окончание опроса: 11.09.2018
Архив голосований
Форум