В Сасове ночью горели два автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба
Вызов поступил в пятницу, 7 сентября, в 23:33. В микрорайоне Южный огонь повредил два автомобиля, никто из людей не пострадал.
На тушение выезжал один пожарный расчет.
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В Сасове ночью горели два автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба
Вызов поступил в пятницу, 7 сентября, в 23:33. В микрорайоне Южный огонь повредил два автомобиля, никто из людей не пострадал.
На тушение выезжал один пожарный расчет.
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