В Рязани «Шевроле» сбил мотоциклиста

В Рязани автомобиль Chevrolet сбил мотоциклиста. Фото опубликовали в группе «
ДТП произошло утром с субботу, 8 сентября, на улице Семашко.
Официальной информации об аварии пока нет.
Фото Виктора Захарова
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В Рязани автомобиль Chevrolet сбил мотоциклиста. Фото опубликовали в группе «
ДТП произошло утром с субботу, 8 сентября, на улице Семашко.
Официальной информации об аварии пока нет.
Фото Виктора Захарова
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