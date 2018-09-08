В Рязани открыли движение на площади Ленина

На площади Ленина открыли движение транспорта.
В субботу, 8 сентября, на главной площади Рязани прошло торжественное мероприятие, посвященное
Движение было перекрыто с 11:00 до 14:30.
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На площади Ленина открыли движение транспорта.
В субботу, 8 сентября, на главной площади Рязани прошло торжественное мероприятие, посвященное
Движение было перекрыто с 11:00 до 14:30.
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О том, как работает центр «Под мостом», его посетителях и планах корреспонденту RZN.info рассказал директор муниципального учреждения «Лесопарк» Виталий Исаев.