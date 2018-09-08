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21:17, 8 сентября 2018 1 078
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В фестивале уличного танца «Альтернатива 2018» за звание лучшего сразились 16 рязанских танцоров. Фото

В фестивале уличного танца «Альтернатива 2018» за звание лучшего сразились 16 рязанских танцоров. Фото

Фото: Администрация Рязани

В субботу, 8 сентбря, в центре уличного спорта «Под мостом» в Лесопарке состоялся фестиваль «Альтернатива 2018». Об этом сообщил сайт горадминистрации.

За звание лучшего поборолись 16 танцоров Рязанской области.

«Очень рада, что рязанцы и гости нашего города показывают на этой площадке чудеса уличного танца. Занимайтесь спортом, стремитесь к новым достижениям и будьте здоровы», — поприветствовала участников и гостей замглавы мэрии Елена Сорокина.

Для участия восемь сильнейших танцоров отобрали заранее, столько же прошли отбор в день фестиваля.

Пары сформировали с помощью жеребьевки. На сцене также выступили сильнейшие танцевальные команды и рэп-артисты региона.

Победу в танцевальном баттле одержал Влад Бравов (Рязань), второе место у Дмитрия Бушмелева (Новомичуринск), третье место занял Александр Оленник (Рязань).


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