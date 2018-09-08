Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:30, 8 сентября 2018 1 689
 0    0

Сборная России победила в своем первом матче в Лиге наций УЕФА

Сборная России победила в своем первом матче в Лиге наций УЕФА

Сборная России по футболу победила в первом матче Лиги наций УЕФА. Подопечные Станислава Черчесова на выезде обыграли турок.

Россияне вышли вперед уже на 13-й минуте. Лучший бомбардир сборной на ЧМ Денис Черышев после скидки от Кузяева точно пробил с лета в ближнюю девятку. Практически весь первый тайм россияне играли с преимуществом, но на перерыв ушли при ничейном счете: на 41-й минуте Сердар Азиз подкараулил неудачный вынос и точно пробил из пределов штрафной.

Четвертьфиналисты чемпионата мира снова вышли вперед уже на 49-й минуте: соперники ошиблись при выполнении офсайдной ловушки. В результате Артем Дзюба после паса Юрия Газинского вышел один на один с голкипером и реализовал момент — 2:1.

До конца матча счет не изменился. При этом в последние 20 минут турки могли сравнять счет, но надежно сыграл голкипер Андрей Лунев.

Россия одержала первую победу в Лиге наций УЕФА, следующий свой матч сборная проведет 10 сентября против Чехии. Эта игра будет товарищеской.

Напомним, Лига наций УЕФА — новый турнир, главный приз в котором — четыре путевки на чемпионат Европы. При этом он не заменяет собой традиционный отбор на ЧЕ.

Фото: РФС/Константин Рыбин


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Спорт»
9:30, 8 сентября 2018
Сборная России победила в своем первом матче в Лиге наций УЕФА
13:22, 7 сентября 2018
ХК «Рязань» проиграл первый матч в сезоне
20:35, 6 сентября 2018
Рязанская фигуристка установила новый мировой рекорд. Видео 1
17:44, 6 сентября 2018
В Рязани пройдет масштабный турнир по лапте, перетягиванию каната и русским шашкам
11:51, 6 сентября 2018
Данилова сделала дубль за сборную в матче против Боснии. Фото
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
Диагностика нового поколения. Где быстро и качественно пройти диагностику в Рязани?

Диагностика нового поколения. Где быстро и качественно пройти диагностику в Рязани?

Залог успешного лечения — это качественная диагностика.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:15, 27 августа 2018 29 169
Среди погибших в аварии со взорвавшимся «БМВ» в Шиловском районе было двое детей. Подробности трагедии
22:31, 25 августа 2018 26 160
Салют и «Каскад». В Рязани отметили 300-летие полиции
18:32, 28 августа 2018 23 360
Появились фотографии с места смертельного ДТП в Шацком районе
15:57, 27 августа 2018 21 900
Любимов осмотрел главный корпус новой БСМП
8:33, 2 сентября 2018 18 013
Мужчину на Солотчинском шоссе сбили три машины — полиция 1
Все новости
Голосования

Хотели бы вы «отмотать» свою жизнь и вернуться в первый класс?

Окончание опроса: 11.09.2018
Архив голосований
Форум