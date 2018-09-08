Сборная России победила в своем первом матче в Лиге наций УЕФА

Сборная России по футболу победила в первом матче Лиги наций УЕФА. Подопечные Станислава Черчесова на выезде обыграли турок.
Россияне вышли вперед уже на 13-й минуте. Лучший бомбардир сборной на ЧМ Денис Черышев после скидки от Кузяева точно пробил с лета в ближнюю девятку. Практически весь первый тайм россияне играли с преимуществом, но на перерыв ушли при ничейном счете: на 41-й минуте Сердар Азиз подкараулил неудачный вынос и точно пробил из пределов штрафной.
Четвертьфиналисты чемпионата мира снова вышли вперед уже на 49-й минуте: соперники ошиблись при выполнении офсайдной ловушки. В результате Артем Дзюба после паса Юрия Газинского вышел один на один с голкипером и реализовал момент — 2:1.
До конца матча счет не изменился. При этом в последние 20 минут турки могли сравнять счет, но надежно сыграл голкипер Андрей Лунев.
Россия одержала первую победу в Лиге наций УЕФА, следующий свой матч сборная проведет 10 сентября против Чехии. Эта игра будет товарищеской.
Напомним, Лига наций УЕФА — новый турнир, главный приз в котором — четыре путевки на чемпионат Европы. При этом он не заменяет собой традиционный отбор на ЧЕ.
Фото: РФС/Константин Рыбин