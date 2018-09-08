Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:46, 8 сентября 2018 1 413
 0    0

Рязанцы совместно с «Баскин Роббинс» разработали первый в мире беспилотник по продаже мороженого 1

Рязанцы совместно с «Баскин Роббинс» разработали первый в мире беспилотник по продаже мороженого

Рязанское конструкторское бюро «Аврора Роботикс» разработало первый в мире беспилотник по продаже мороженого. Об этом сообщил сайт организации.

Аппарат «ВендБот» представили на 12-ой Международной выставке и научной конференции по гидроавиации «Гидроавиасалон 2018».

Как отметили в описании, беспилотник может двигаться по заданному маршруту, например, по парку, торговому центру или набережной. Также он самостоятельно останавливается, объезжает преграды на пути.

Разработчики рассказали, что «ВендБот» оборудован системой безопасности. Его можно контролировать с помощью с ручного пульта управления, а также из диспетчерского центра.

В платформу встроена холодильная камера, которая предлагает покупателю шесть видов мороженного «Баскин Роббинс».

Фото с сайта «Аврора Роботикс» и со страницы Виталия Савельева в Facebook


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Наука и технологии»
16:46, 8 сентября 2018
Рязанцы совместно с «Баскин Роббинс» разработали первый в мире беспилотник по продаже мороженого 1
12:01, 6 сентября 2018
Пользователей предупредили о возможных проблемах с доступом к интернету 11 октября
21:03, 1 сентября 2018
В Москве запустили первые в стране электробусы
15:35, 1 сентября 2018
В сети появились фото новых iPhone и Apple Watch
17:19, 31 августа 2018
«ВКонтакте» разрешила пользователям полностью скрывать страницы от посторонних
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
Диагностика нового поколения. Где быстро и качественно пройти диагностику в Рязани?

Диагностика нового поколения. Где быстро и качественно пройти диагностику в Рязани?

Залог успешного лечения — это качественная диагностика.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:15, 27 августа 2018 29 254
Среди погибших в аварии со взорвавшимся «БМВ» в Шиловском районе было двое детей. Подробности трагедии
22:31, 25 августа 2018 26 204
Салют и «Каскад». В Рязани отметили 300-летие полиции
18:32, 28 августа 2018 23 412
Появились фотографии с места смертельного ДТП в Шацком районе
15:57, 27 августа 2018 21 921
Любимов осмотрел главный корпус новой БСМП
8:33, 2 сентября 2018 18 069
Мужчину на Солотчинском шоссе сбили три машины — полиция 1
Все новости
Голосования

Хотели бы вы «отмотать» свою жизнь и вернуться в первый класс?

Окончание опроса: 11.09.2018
Архив голосований
Форум