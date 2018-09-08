Рязанцы совместно с «Баскин Роббинс» разработали первый в мире беспилотник по продаже мороженого

Рязанское конструкторское бюро «Аврора Роботикс» разработало первый в мире беспилотник по продаже мороженого. Об этом сообщил
Аппарат «ВендБот» представили на 12-ой Международной выставке и научной конференции по гидроавиации «Гидроавиасалон 2018».
Как отметили в описании, беспилотник может двигаться по заданному маршруту, например, по парку, торговому центру или набережной. Также он самостоятельно останавливается, объезжает преграды на пути.
Разработчики рассказали, что «ВендБот» оборудован системой безопасности. Его можно контролировать с помощью с ручного пульта управления, а также из диспетчерского центра.
В платформу встроена холодильная камера, которая предлагает покупателю шесть видов мороженного «Баскин Роббинс».
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