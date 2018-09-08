На Почтовой прошел последний праздник фестивального лета

В пятиницу, 7 сентября, на улице Почтовой прошел праздник «Привет, студент!». Об этом сообщил
Это был последний праздник проекта «Встречи на Почтовой». На улице разместили площадки учебных заведений, где гости познакомились с роликами о жизни колледжов и вузов города.
Рязанцы могли поучаствовать в мастер-классах по будущим специальностям и презентациям своего учебного заведения.
На главной сцене выступали творческие коллективы и солисты высших и средних профессиональных учебных заведений.
Праздник «Привет, студент!» стал последним в фестивальном проекте «Встречи на Почтовой».
В следующую пятницу рязанцев ждет закрытие фестивального лета.