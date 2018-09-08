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12:32, 8 сентября 2018 1 840
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Куда сходить в субботу вечером? Афиша RZN.info

Куда сходить в субботу вечером? Афиша RZN.info

В эту субботу, 8 сентября, рязанцев ждет много интересных мероприятий.

Рязанский музыкальный театр в субботу представит премьеру — спектакль «Труффальдино из Бергамо». Музыкальная комедия Александра Колкера по пьесе Карло Гольдони хорошо знакома многим благодаря одноименному фильму с Константином Райкиным. Теперь рязанские зрители смогут оценить постановку в исполнении артистов Рязанского музыкального театра. Венеция, разгар карнавала, буйство красок, яркость костюмов, блеск украшений, загадочные маски на лицах, кураж от приключений и авантюр, смех, обнаженные нервы, азарт и интриги окунут публику в мир тайн и шокирующих открытий. Начало в 18:00.

Бар Old Fashion открывает новый сезон фестивалем «Панк-рок школа». Рязанские музыканты сыграют эксклюзивные сэты, разбавленные панк-хитами современности и не только. Среди участников — Cassette Memories Band, Dream Draft, Vodka Users, Chumahod. Начало в 19:00. А в 23:00 в клубе начнется традиционная вечеринка «Rock'n'Rolla».

В клубе Svoboda состоится костюмированный бал-маскарад «Осиновый кол». Помимо собственно красивых костюмов и оригинального грима, зрителей ждет выступления групп Gold Set, Flite, «Славина». Кроме того, желающие смогут прямо на празднике украсить свое тело татуировками. Начало после 19 часов.


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1 неделя назад
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Как родителям юных рязанцев не ошибиться с выбором приличной школы

Давайте обратим внимание на несколько любопытных аспектов.

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