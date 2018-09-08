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14:32, 8 сентября 2018 724
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«Элита армии». Курсанты Рязанского училища ВДВ приняли присягу на площади Ленина

«Элита армии». Курсанты Рязанского училища ВДВ приняли присягу на площади Ленина

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Курсанты Рязанского училища ВДВ приняли присягу. Торжественная церемония прошла в субботу, 8 сентября, на площади Ленина, где собрались представители власти, военные, ветераны, родственники курсантов.

После присяги 600 первокурсников получили православные крестики, освещенные в храме, с символикой ВДВ на обратной стороне.

Первый заместитель командующего ВДВ Николай Игнатов отметил, что курсанты выбрали «для себя не легкую, но почетную профессию — защитника отечества».

«Мы приняли лучших представителей современной молодежи в крепкую десантную семью. Своим трудом и волей к победе вы доказали право учиться в училище, которому в этом году исполняется 100 лет», — отметил Игнатов.

С принятием присяги первокурсников поздравил губернатор Николай Любимов. Он пожелал им успехов, крепкого здоровья и благополучия.

«Десантное училище — гордость и бренд Рязанской области, одно из самых престижных заведений страны, которое готовит элиту российской армии. В этом году вуз отмечает 100-летие. Мы сделаем все, чтобы торжества в училище прошли на самом высоком уровне. Уверен, что вы станете настоящими профессионалами и будете с честью защищать Родину», — сказал он.

После торжественной части подразделения прошли торжественным маршем, спели строевые песни.

Для собравшихся выступили оркестр десантного училища и курсанты с показательными выступлениями по рукопашному бою, стрельбе и гиревому спорту.

Завершилась церемония встречей участников автопробега «Москва — Уссурийск — Рязань», посвященного 100-летию со дня образования РВВДКУ имени Маргелова, которые проехали в общей сложности три тысячи километров.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

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