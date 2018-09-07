Вступил в силу приговор риэлторам, похитившим у рязанцев шесть миллионов рублей

В период с 2008 по 2012 годы две рязанки, работая риэлторами, похитили у двух клиентов 2 935 000 рублей, которые получили от квартир пострадавших.
Также два клиента потеряли права собственности на жилые помещения суммарной стоимостью 3 000 247 рублей.
Жертвами «черных риелторов» становились пожилые люди и инвалиды. Злоумышленники под видом сотрудников ЖЭУ приходили к пенсионерам и обманным путем брали их паспорта. Затем рязанки находили похожих внешне людей и с их помощью продавали квартиры по заниженным ценам. Потерпевшие не подозревали о произошедшем, пока «на пороге не появлялись новые собственники». Подставные лица скрывались от следствия и давали ложные показания.
Обвиняемые же затягивали расследование, срывая следственные действия, потерпевшие с трудом могли описать внешность злоумышленниц, поэтому расследование уголовного дела проходило сложно. В итоге полиции удалось установить все обстоятельства преступлений.
Одну из подсудимых признали виновной в совершении четырех преступлений и назначили ей наказание в виде шести лет лишения свободы и штраф в размере двухсот тысяч рублей по части 4 статьи 159 УК РФ. Подсудимая свою вину не признала.
Второй риэлтор получил четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком два года.
Помимо этого, суд взыскал деньги в счет возмещения вреда, причиненного потерпевшим.
Напомним, уголовное дело в отношении мошенниц