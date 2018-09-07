Во Флориде умер голливудский актер Берт Рейнолдс

В четверг, 6 сентября, во Флориде скончался голливудский актер Берт Рейнолдс. Его представители сообщили, что причиной смерти стала остановка сердца, передает
Рейнолдсу было 82 года, в 2010 году он перенес операцию на сердце.
Отмечается, что пик популярности актера пришелся на 1970-е. По данным Кинопоиска, лучшие фильмы с участием Рейнолдса — это «Смоки и Бандит», «Все или ничего», «Ночи в стиле буги», «Избавление» и «Тайна Аляскиактер». Лучшие сериалы — «Фантастическая девушка», «Сумеречная зона», «Секретные материалы», «Альфред Хичкок представляет» и «Меня зовут Эрл».
Всего актер снялся более чем в 290 лентах.
Фото с Кинопоиска