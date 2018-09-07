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9:55, 7 сентября 2018 832

В жилом комплексе «ДОСТОЯНИЕ на Чапаева» построят панорамный этаж — «Мармакс»

В жилом комплексе «ДОСТОЯНИЕ на Чапаева» построят панорамный этаж — «Мармакс»

«Мармакс» рассказал о новом архитектурном решении, которое применят в жилом комплексе бизнес-класса «ДОСТОЯНИЕ на Чапаева».

«Одной из очевидных особенностей нового жилого комплекса „ДОСТОЯНИЕ на Чапаева“ является уникальный панорамный этаж, стены которого сделаны из высокопрочного стекла, способного выдержать любой натиск непогоды. Для поддержания комфортного климата внутри квартир комплекса предусмотрено индивидуальное отопление. Вам лишь остается наблюдать за меняющимся городом из собственной квартиры, где всегда тепло и уютно», — рассказали в пресс-службе «Мармакса».

В компании отметили, что новый жилой комплекс будет располагать не только решительно новой архитектурой, приватным двором-галереей для прогулок, вместительным подземным паркингом, но и фитнес-залом «24/7» исключительно для жильцов «ДОСТОЯНИЕ на Чапаева».

Подробную информацию о проекте можно получить по телефону отдела продаж «Мармакс»: 500-005.


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