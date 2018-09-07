«Мармакс» рассказал о новом архитектурном решении, которое применят в жилом комплексе бизнес-класса «ДОСТОЯНИЕ на Чапаева».
«Одной из очевидных особенностей нового жилого комплекса „
В компании отметили, что новый жилой комплекс будет располагать не только решительно новой архитектурой, приватным двором-галереей для прогулок, вместительным подземным паркингом, но и фитнес-залом «24/7» исключительно для жильцов «ДОСТОЯНИЕ на Чапаева».
Подробную информацию о проекте можно получить по телефону отдела продаж «Мармакс»: 500-005.