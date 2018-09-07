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12:53, 7 сентября 2018 2 070
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В Рыбновском районе подросток разгромил кладбище 2

В Рыбновском районе подросток разгромил кладбище

Фото: Издательство «Пресса»

В Рыбновском районе подросток разгромил кладбище. Об этом пишет издательство «Пресса».

Житель поселка Ветзоотехника Рязанской области позвонил в администрацию и сообщил, что на местном кладбище вандалы разрушили кресты и памятники.

На место происшествия, где осквернили 15 могил, приехала полиция.

Очевидцы рассказали, что поздно вечером недалеко от кладбища видели 17-летнего местного подростка.

«Он уже не раз привлекался, стоит на учете, известен в поселке склонностью к токсикомании», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 244 УК РФ.


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