В Рыбновском районе подросток разгромил кладбище. Об этом пишет издательство «
Житель поселка Ветзоотехника Рязанской области позвонил в администрацию и сообщил, что на местном кладбище вандалы разрушили кресты и памятники.
На место происшествия, где осквернили 15 могил, приехала полиция.
Очевидцы рассказали, что поздно вечером недалеко от кладбища видели 17-летнего местного подростка.
«Он уже не раз привлекался, стоит на учете, известен в поселке склонностью к токсикомании», — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 244 УК РФ.