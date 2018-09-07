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11:33, 7 сентября 2018 3 019
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В Клепиковском районе снова ввели карантин по бешенству животных

В Клепиковском районе снова ввели карантин по бешенству животных

В Туме Клепиковского района снова ввели карантин по бешенству животных. Проект постановления губернатора опубликовали в четверг, 6 сентября.

Очагом заболевания стал двор дома №89 на улице Ленина.

Угрожаемой зоной заболевания бешенством объявили всю улицу. На период карантина оттуда запретили вывозить кошек и собак. Ветеринары продезинфицируют здание, привьют зверей и напомнят жителям правила их содержания.

Также они будут изучать каждое нападение животных на людей и друг на друга. Больных зверей усыпят. Ограничительные меры установили до 6 ноября 2018 года.

Напомним, за последний год в Туме зафиксировали несколько вспышек бешенства.


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