В Клепиковском районе снова ввели карантин по бешенству животных

В Туме Клепиковского района снова ввели карантин по бешенству животных. Проект постановления губернатора опубликовали в четверг, 6 сентября.
Очагом заболевания стал двор дома №89 на улице Ленина.
Угрожаемой зоной заболевания бешенством объявили всю улицу. На период карантина оттуда запретили вывозить кошек и собак. Ветеринары продезинфицируют здание, привьют зверей и напомнят жителям правила их содержания.
Также они будут изучать каждое нападение животных на людей и друг на друга. Больных зверей усыпят. Ограничительные меры установили до 6 ноября 2018 года.
Напомним, за последний год в Туме зафиксировали несколько вспышек бешенства.