В поселке Мехзавода открылся новый сквер. Об этом сообщил
«Сквер на Мехзавода» открыли в четверг, 6 сентября, в районе дома №17.
Территорию осмотрел замглавы мэрии Рязани Владимир Луканцов.
«Благодаря вашим инициативам, поддержке губернатора Николая Любимова и правительства региона в Рязани будут реализованы 37 проектов по 144 территориям — это современные спортивные зоны, игровые детские комплексы, восстановленные агитплощадки», — отметил Луканцов.
В сквере установили детскую игровую площадку с травмобезопасным покрытием и ограждением, светильники, заасфальтировали дорожки, высадили цветы и кустарники.
«Уверен, что в этом сквере будут веселиться и играть дети, а взрослые жители смогут с удовольствием отдыхать и проводить время», — добавил Луканцов.
На открытии выступил театр народной песни «Узорочье».