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11:56, 7 сентября 2018 577
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В Госдуму поступили поправки Путина к пенсионной реформе

В Госдуму поступили поправки Путина к пенсионной реформе

Владимир Путин внес в Госдуму поправки к пенсионному законопроекту. Об этом собщил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, передает РИА «Новости».

«Как вы знаете, Владимир Владимирович поддержал инициативы „Единой России“, а также внес свои крайне важные для наших граждан предложения. Сегодня президентские поправки официально поступили в Госдуму», — сказал Турчак.

Он отметил, что партия примет президентские поправки при рассмотрении законопроекта во втором чтении.

Также партия внесла в нижнюю палату поправки, которые предусматривают отказ депутатов и сенаторов от пенсионных преференций.

Напомним, Владимир Путин предложил шесть изменений в проект пенсионной реформы. Главное из них — повышение возраста выхода на пенсию для женщин до 60, а не 63 лет.


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