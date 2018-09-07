В Госдуму поступили поправки Путина к пенсионной реформе

Владимир Путин внес в Госдуму поправки к пенсионному законопроекту. Об этом собщил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, передает РИА «
«Как вы знаете, Владимир Владимирович поддержал инициативы „Единой России“, а также внес свои крайне важные для наших граждан предложения. Сегодня президентские поправки официально поступили в Госдуму», — сказал Турчак.
Он отметил, что партия примет президентские поправки при рассмотрении законопроекта во втором чтении.
Также партия внесла в нижнюю палату поправки, которые предусматривают отказ депутатов и сенаторов от пенсионных преференций.
Напомним, Владимир Путин