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11:35, 7 сентября 2018 6 487
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С понедельника в Рязани начнут массово отключать свет

С понедельника в Рязани начнут массово отключать свет

С понедельника, 10 сентября, в Рязани начнутся массовые отключения электричества. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Из-за ремонта на воздушной линии 10 сентября с 9:30 до 16:00 света не будет по следующим адресам:

  • улица Московское шоссе, дома 93-б, 91-а, 95-б, 97-б, 99-б, 101-б, 101-а, 103, 103-б, дома с 67 по 101;
  • улица Коняева, д. с 32 по 48, д. с 56 по 140, д. с 187 по 203, д. с 61 по 115;
  • Животноводческий проезд, д. 21 В, д. 19д, д. 19 г, д. 19е, д. 19ж, д. с 10 по 18;
  • улица Животноводческая, д. с 4 по 46;
  • улица Усадебная;
  • 1-й Усадебный проезд;
  • 2-й Усадебный проезд;
  • 3-й Усадебный проезд.

Во вторник, 11 сентября, с 9:30 до 15:00 электричество отключат по следующим адресам:

  • улица Островского, дома с 58 по 120;
  • улица Осипенко, дома с 67 по 92;
  • 1-й проезд Осипенко;
  • 2-й проезд Осипенко;
  • 3-й проезд Осипенко;
  • улица 14-я Линия, дома с 14 по 26.

Кроме того, 11 сентября с 13:00 до 16:00 света не будет по следующим адресам:

  • улица Пушкина, дом 39;
  • улица Ленинского Комсомола, дома 15, 15-а, 15-б;
  • улица Татарская, дом 9/44.

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