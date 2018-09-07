С понедельника в Рязани начнут массово отключать свет

С понедельника, 10 сентября, в Рязани начнутся массовые отключения электричества. Об этом сообщила
Из-за ремонта на воздушной линии 10 сентября с 9:30 до 16:00 света не будет по следующим адресам:
- улица Московское шоссе, дома 93-б, 91-а, 95-б, 97-б, 99-б, 101-б, 101-а, 103, 103-б, дома с 67 по 101;
- улица Коняева, д. с 32 по 48, д. с 56 по 140, д. с 187 по 203, д. с 61 по 115;
- Животноводческий проезд, д. 21 В, д. 19д, д. 19 г, д. 19е, д. 19ж, д. с 10 по 18;
- улица Животноводческая, д. с 4 по 46;
- улица Усадебная;
- 1-й Усадебный проезд;
- 2-й Усадебный проезд;
- 3-й Усадебный проезд.
Во вторник, 11 сентября, с 9:30 до 15:00 электричество отключат по следующим адресам:
- улица Островского, дома с 58 по 120;
- улица Осипенко, дома с 67 по 92;
- 1-й проезд Осипенко;
- 2-й проезд Осипенко;
- 3-й проезд Осипенко;
- улица 14-я Линия, дома с 14 по 26.
Кроме того, 11 сентября с 13:00 до 16:00 света не будет по следующим адресам:
- улица Пушкина, дом 39;
- улица Ленинского Комсомола, дома 15, 15-а, 15-б;
- улица Татарская, дом 9/44.