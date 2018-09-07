Рязанские журналисты почтили память Валерия Борисова

В пятницу, 7 сентября, в Доме печати журналисты почтили память рязанского телеоператора, военкора Валерия Борисова, скончавшегося в мае этого года. В августе ему исполнилось бы 80 лет.
Встречу приурочили к Международному дню солидарности журналистов, который отмечается 8 сентября.
На ней также присутствовали студенты РГУ имени Есенина.
«Я называю его рязанским журналистом, несмотря на то, что он всегда работал на центральных телеканалах. Валера преподавал в РГУ имени Есенина, стоял у истоков местного телевидения, воспитал не одно поколение рязанских операторов», — отметила главный редактор «Рязанских ведомостей» Галина Зайцева.
Валерий Борисов долгое время работал в Гостелерадио СССР, был оператором, корреспондентом в том числе и за рубежом. Он присылал свои материалы из Никарагуа, Югославии, с Северного Кавказа. Работал в экстремальных условиях, в период военных конфликтов.