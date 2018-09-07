Рязанские метеорологи усомнились в исправности работы станций контроля качества воздуха. Об этом сообщил
В отчетах о работе постов контроля за состоянием атмосферного воздуха с 3 по 5 сентября отмечается, что газоанализаторы для определения формальдегида регистрируют минимальные показания, которые не изменяются в течение суток.
«Правильность их работы вызывает сомнение», — говорится в сообщении.
Эти станции находятся на территории ОКБ в Канищеве и на территории больницы №11 в Песочне.
После проверки анализатор сероводорода в Песочне отправили на ремонт, другой признали исправным.