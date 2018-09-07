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12:41, 7 сентября 2018 1 660
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Рязанцы почтили память ленинградцев в 77-ю годовщину начала блокады

Рязанцы почтили память ленинградцев в 77-ю годовщину начала блокады

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

Рязанцы принесли цветы к мемориалу на Скорбященском кладбище в преддверии 77-й годовщины начала блокады Ленинграда.

В пятницу, 7 сентября, почтить память погибших на Ленинградское кладбище пришли ветераны Великой Отечественной войны, живущие в Рязани блокадники, курсанты десантного училища, школьники, депутаты облдумы и представители власти.

Памятная церемония началась с минуты молчания, после которой прозвучали оружейные залпы.

Военная блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и длилась 872 дня.

Днем полного освобождения города считается 27 января 1944 года. По разным данным, за годы блокады погибли от 600 тысяч до полутора миллиона человек.

В память о них на Скорбященском кладбище в Рязани установили мемориал ленинградцам-блокадникам. Фамилии умерших высечены на плитах, расположенных справа и слева от мемориала. На его территории находятся могилы более чем двух тысяч солдат и ленинградцев.


Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

© RZN.info

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