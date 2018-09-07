Рязанцы почтили память ленинградцев в 77-ю годовщину начала блокады

Рязанцы принесли цветы к мемориалу на Скорбященском кладбище в преддверии 77-й годовщины начала блокады Ленинграда.
В пятницу, 7 сентября, почтить память погибших на Ленинградское кладбище пришли ветераны Великой Отечественной войны, живущие в Рязани блокадники, курсанты десантного училища, школьники, депутаты облдумы и представители власти.
Памятная церемония началась с минуты молчания, после которой прозвучали оружейные залпы.
Военная блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и длилась 872 дня.
Днем полного освобождения города считается 27 января 1944 года. По разным данным, за годы блокады погибли от 600 тысяч до полутора миллиона человек.
В память о них на Скорбященском кладбище в Рязани установили мемориал ленинградцам-блокадникам. Фамилии умерших высечены на плитах, расположенных справа и слева от мемориала. На его территории находятся могилы более чем двух тысяч солдат и ленинградцев.