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14:29, 7 сентября 2018 354
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Приехавшего на заработки в Рязань мужчину ограбили собутыльники 2

Приехавшего на заработки в Рязань мужчину ограбили собутыльники

В Железнодорожном районе двое мужчин ограбили 35-летнего жителя Рязанского района, который приехал в Рязань на заработки. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Мужчина приехал в Рязань заработать на разгрузочных работах. После трудового дня он пошел выпить пива в одном из кафе, где познакомился с двумя мужчинами.

Все вместе они вышли на улицу покурить. Там новые знакомые начали грозить потерпевшему избиением и мобильных телефона и обещали отомстить, если он заявит в полицию.

Потерпевший все-таки обратился к правоохранителям.

Один из полицейских узнал по описанию внешности ранее судимого за разбойное нападение и кражу 32-летнего жителя Рязанского района.

Как установили, сейчас злоумышленник живет в Рязани. Его рызыскали, также задержали его 42-летнего ранее судимого за хищения сообщника.

Потерпевший опознал мужчин.

В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ — «Грабеж». Им грозит до семи лет лишения свободы.

Задержанных заключили под стражу.


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