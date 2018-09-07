Приехавшего на заработки в Рязань мужчину ограбили собутыльники

В Железнодорожном районе двое мужчин ограбили 35-летнего жителя Рязанского района, который приехал в Рязань на заработки. Об этом сообщила
Мужчина приехал в Рязань заработать на разгрузочных работах. После трудового дня он пошел выпить пива в одном из кафе, где познакомился с двумя мужчинами.
Все вместе они вышли на улицу покурить. Там новые знакомые начали грозить потерпевшему избиением и мобильных телефона и обещали отомстить, если он заявит в полицию.
Потерпевший все-таки обратился к правоохранителям.
Один из полицейских узнал по описанию внешности ранее судимого за разбойное нападение и кражу 32-летнего жителя Рязанского района.
Как установили, сейчас злоумышленник живет в Рязани. Его рызыскали, также задержали его 42-летнего ранее судимого за хищения сообщника.
Потерпевший опознал мужчин.
В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ — «Грабеж». Им грозит до семи лет лишения свободы.
Задержанных заключили под стражу.