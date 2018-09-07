В пятницу, 7 сентября, в Рязани открыли движение по новой эстакаде. Об этом сообщили в пресс-службе «Поволжуправтодора».
Как отметили в сообщении, на 189-м километре трассы М-5 поток транспорта перенаправили на построенную эстакаду.
Движение по направлению Москва-Самара на участке строительства остается без изменений.
В субботу, 8 сентября, начнут укладывать верхний слой покрытия и обустраивать съезды с эстакады и на второй части разворотного кольца под ней.
Развязку на пересечении М-5 и Михайловского шоссе в Рязани планируют сдать в эксплуатацию в ноябре 2018 года.