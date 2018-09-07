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16:04, 7 сентября 2018 6 933
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В Рязани открыли движение по новой эстакаде

В Рязани открыли движение по новой эстакаде

В пятницу, 7 сентября, в Рязани открыли движение по новой эстакаде. Об этом сообщили в пресс-службе «Поволжуправтодора».

Как отметили в сообщении, на 189-м километре трассы М-5 поток транспорта перенаправили на построенную эстакаду.

Движение по направлению Москва-Самара на участке строительства остается без изменений.

В субботу, 8 сентября, начнут укладывать верхний слой покрытия и обустраивать съезды с эстакады и на второй части разворотного кольца под ней.

Развязку на пересечении М-5 и Михайловского шоссе в Рязани планируют сдать в эксплуатацию в ноябре 2018 года.


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