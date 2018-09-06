Золотая осень. Прогноз погоды в Рязани на пятницу и выходные

Гидрометцентр
Дневная температура с 7 по 9 сентября будет достигать +25, +26 градусов. По ночам до +10 градусов.
Осадков не ожидается.
По данным синоптиков, в воскресенье возможна облачная погода.
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Фото: Pixabay.com
Гидрометцентр
Дневная температура с 7 по 9 сентября будет достигать +25, +26 градусов. По ночам до +10 градусов.
Осадков не ожидается.
По данным синоптиков, в воскресенье возможна облачная погода.
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О том, как работает центр «Под мостом», его посетителях и планах корреспонденту RZN.info рассказал директор муниципального учреждения «Лесопарк» Виталий Исаев.