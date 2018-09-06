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8:48, 6 сентября 2018 1 611
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Золотая осень. Прогноз погоды в Рязани на пятницу и выходные

Золотая осень. Прогноз погоды в Рязани на пятницу и выходные

Фото: Pixabay.com

Гидрометцентр опубликовал прогноз погоды в Рязани на пятницу и выходные.

Дневная температура с 7 по 9 сентября будет достигать +25, +26 градусов. По ночам до +10 градусов.

Осадков не ожидается.

По данным синоптиков, в воскресенье возможна облачная погода.


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