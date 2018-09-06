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15:33, 6 сентября 2018 845
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«Запишись в спортивную школу». «Родной край» проведет день открытых дверей

«Запишись в спортивную школу». «Родной край» проведет день открытых дверей

В субботу, 8 сентября, спортшкола «Родной край — Спорт» проведет день открытых дверей. Начало праздника, который пройдет под девизом «Запишись в спортивную школу», в 14:00.

Участниками дня открытых дверей станут представители регионального минспорта, президент Рязанской областной федерации самбо, заслуженный тренер России по самбо и именитые спортсмены области.

Для всей желающих проведут экскурсию по зданию школы и показательную тренировку. Здесь выступят творческие коллективов города и спортивные группы школы. Для юных гостей праздника приготовили сувениры.

Школа по самбо и дзюдо «Родной край — Спорт» расположена по адресу: улица Трудовая, 3. По всем вопросам можно обратиться к организатору спортивно-массовых мероприятий Ирине Трушковой: +7 (920) 633-55-72 или irina.trushkova.73@mail.ru.


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6 дней назад
Как родителям юных рязанцев не ошибиться с выбором приличной школы

Как родителям юных рязанцев не ошибиться с выбором приличной школы

Давайте обратим внимание на несколько любопытных аспектов.

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