«Запишись в спортивную школу». «Родной край» проведет день открытых дверей

В субботу, 8 сентября, спортшкола «Родной край — Спорт» проведет день открытых дверей. Начало праздника, который пройдет под девизом «Запишись в спортивную школу», в 14:00.
Участниками дня открытых дверей станут представители регионального минспорта, президент Рязанской областной федерации самбо, заслуженный тренер России по самбо и именитые спортсмены области.
Для всей желающих проведут экскурсию по зданию школы и показательную тренировку. Здесь выступят творческие коллективов города и спортивные группы школы. Для юных гостей праздника приготовили сувениры.
Школа по самбо и дзюдо «Родной край — Спорт» расположена по адресу: улица Трудовая, 3. По всем вопросам можно обратиться к организатору спортивно-массовых мероприятий Ирине Трушковой: