В Сараевском районе четырех детей забрали из семей

В Сараевском районе Рязанской области четырех детей забрали из семей. Об этом пишет издательство «
Органы профилактики выявили четверых несовершеннолетних, которые оказались в трудной жизненной ситуации.
Подростки не посещали школу, их родители не подготовили к учебе. У детей нет одежды, тетрадей, ручек, учебников.
«Семьи, в которых живут эти дети — неблагополучные, родители или злоупотребляют алкоголем, или не занимаются детьми по другим причинам», — отметили в сообщении.
Их поместили в Путятинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.