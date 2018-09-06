В рязанский избирком пожаловались на долги кандидатов в депутаты. Об этом в четверг, 6 сентября, сообщил председатель городской комиссии Валентина Горшкова.
Одна из жалоб поступила от председателя ТСЖ, который заявил об «аморальном образе жизни» и долге в 150 тысяч рублей за коммунальные услуги кандидата в депутаты.
Еще один кандидат задолжал большую сумму по налогам и не появляется в инспекции.
Фамилии должников Горшкова называть не стала.
Всего горизбирком зарегистрировал 22 жалобы, из которых большинство (17) — на нарушение порядка агитации.