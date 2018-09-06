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12:20, 6 сентября 2018 445

В «Рязаньэнерго» продолжили уроки электробезопасности для детей и подростков

В «Рязаньэнерго» продолжили уроки электробезопасности для детей и подростков

С началом учебного года сотрудники филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» продолжили уроки по предотвращению несчастных случаев на энергообъектах в школах Рязанской области.

«Энергетики проводят тематические внеклассные часы для школьников и мероприятия для воспитанников летних оздоровительных лагерей и детских центров на постоянной основе. С начала года организовали более 150 обучающих занятий, на которых с помощью наглядно-информационных материалов и учебного фильма разобрали ситуации, в которые может попасть человек, не знающий или пренебрегающий жизненно важными правилами электробезопасности, научили детей правильному поведению вблизи энергообъектов и обращению с электроприборами, рассказали о способах энергосбержения», — рассказали в пресс-службе филиала.

В «Рязаньэнерго» напомнили, что основы безопасного обращения с электричеством в виде методических пособий, плакатов, буклетов, брошюр, видео- и аудиороликов, фильмов, тестов и кроссвордов представлены в свободном доступе на сайте МРСК Центра и Приволжья в разделе «Потребителям. Основы электробезопасности» и в группе «Электропатруль» «ВКонтакте».

«Специалисты „Рязаньэнерго“ всегда готовы принять заявки от педагогов для проведения уроков электрограмотности или мероприятий по теме энергосбережения в детских садах и школах», — говорится в сообщении.

С запросом можно обратиться в пресс-службу по телефонам +7 (4912)20-42-28, 20-44-28 или оставить заявку на сайте МРСК Центра и Приволжья в разделе «Основы электробезопасности».


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