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17:24, 6 сентября 2018 282
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В Перми задержали жителя Удмуртии, который в течение семи лет насиловал женщин

В Перми задержали жителя Удмуртии, который в течение семи лет насиловал женщин

В воскресенье, 2 сентября, в Перми задержали 44-летнего жителя Удмуртии, который в течение семи лет, с 2011 по 2018 год, насиловал одиноких женщин. Об этом сообщил сайт местного СУ СКР.

Известно, что жертвами насильника стали как минимум пять девушек, одна из которых была несовершеннолетней.

Мужчина нападал на потерпевших по ночам в общественных местах Индустриального и Дзержинского районов города. Его удалось задержать благодаря камерам видеонаблюдения.

В отношении подозреваемого возбудили уголовные дела по части 1 статьи 131 УК РФ и пункту «а» части 3 статьи 131 УК РФ.

В настоящее время мужчину арестовали на два месяца, ему предъявили первоначальное обвинение.

Следователи проверяют его причастность к аналогичным преступлениям прошлых лет.


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