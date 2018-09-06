В Перми задержали жителя Удмуртии, который в течение семи лет насиловал женщин

В воскресенье, 2 сентября, в Перми задержали 44-летнего жителя Удмуртии, который в течение семи лет, с 2011 по 2018 год, насиловал одиноких женщин. Об этом сообщил
Известно, что жертвами насильника стали как минимум пять девушек, одна из которых была несовершеннолетней.
Мужчина нападал на потерпевших по ночам в общественных местах Индустриального и Дзержинского районов города. Его удалось задержать благодаря камерам видеонаблюдения.
В отношении подозреваемого возбудили уголовные дела по части 1 статьи 131 УК РФ и пункту «а» части 3 статьи 131 УК РФ.
В настоящее время мужчину арестовали на два месяца, ему предъявили первоначальное обвинение.
Следователи проверяют его причастность к аналогичным преступлениям прошлых лет.