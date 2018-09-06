В четверг рязанский поселок останется без холодной воды

В четверг, 6 сентября, рязанский поселок Божатково останется без холодной воды. Об этом сообщила
Из-за работ на водопроводе с 11:30 до 17:00 воды не будет в домах с №79 по №194.
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В четверг, 6 сентября, рязанский поселок Божатково останется без холодной воды. Об этом сообщила
Из-за работ на водопроводе с 11:30 до 17:00 воды не будет в домах с №79 по №194.
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