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11:23, 6 сентября 2018 626
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В четверг рязанский поселок останется без холодной воды

В четверг рязанский поселок останется без холодной воды

В четверг, 6 сентября, рязанский поселок Божатково останется без холодной воды. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Из-за работ на водопроводе с 11:30 до 17:00 воды не будет в домах с №79 по №194.


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20 часов назад
От рэп-баттлов до шахмат. Как работает центр «Под мостом» в Лесопарке

От рэп-баттлов до шахмат. Как работает центр «Под мостом» в Лесопарке

О том, как работает центр «Под мостом», его посетителях и планах корреспонденту RZN.info рассказал директор муниципального учреждения «Лесопарк» Виталий Исаев.

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