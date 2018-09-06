Уплотнение застройки рынка и спортшколы в Рязани вынесли на слушания. Постановления о их проведении официально опубликовали в среду, 5 сентября.
Застройку на участке площадью 8259 квадратных метров на улице Интернациональной №19-а по обращению ООО «Городец» хотят застроить на 95%. Сейчас там располагается Канищевский рынок.
Обсуждение вопроса пройдет 26 сентября в административном здании на улице Введенской №107, кабинет №219. Начало в 18:00.
Позже там же обсудят расширение застройки до 75% на участке площадью 3314 квадратных метров на улице Трудовой №3. На нем располагается спортивный клуб «Родной край».