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19:57, 6 сентября 2018 1 300
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Уплотнение застройки рынка и спортшколы в Рязани вынесли на слушания

Уплотнение застройки рынка и спортшколы в Рязани вынесли на слушания

Уплотнение застройки рынка и спортшколы в Рязани вынесли на слушания. Постановления о их проведении официально опубликовали в среду, 5 сентября.

Застройку на участке площадью 8259 квадратных метров на улице Интернациональной №19-а по обращению ООО «Городец» хотят застроить на 95%. Сейчас там располагается Канищевский рынок.

Обсуждение вопроса пройдет 26 сентября в административном здании на улице Введенской №107, кабинет №219. Начало в 18:00.

Позже там же обсудят расширение застройки до 75% на участке площадью 3314 квадратных метров на улице Трудовой №3. На нем располагается спортивный клуб «Родной край».


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