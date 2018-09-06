Шиловского рецидивиста поймали на краже велосипеда. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Рязанской области.
Полицейские обратили внимание, что 52-летний житель деревни Кривцово, начала ездить по окрестностям на дорогом велосипеде. Ранее он был судим за кражу, у него не было постоянного источника дохода, поэтому появление у него такого транспортного средства заинтересовало сотрудников полиции.
Выяснилось, что злоумышленник похитил велосипед из подъезда жилого дома в Рязани. Его задержали, а велосипед, который принадлежал 40-летней рязанке, изъяли.
Позже полицейские установили, что шиловец причастен к серии краж из дачных домов, расположенных в деревне Кривцово. Разбивая окна или взламывая двери домов, он забирал садовый инвентарь. Установлена причастность рецидивиста к четырем кражам.
Возбуждены уголовные дела по части 2 и части 3 статьи 158 УК РФ, по которой злоумышленнику грозит до шести лет тюрьмы.