Салон мебели «ВашаКомната.РФ» подарит скидку молодоженам и новоселам

Салон мебели «ВашаКомната.РФ», который открылся в Рязани в июле этого года, объявил о новой акции.
До 15 октября молодожены и новоселы смогут получить скидку 10% на заказ мебели от 30 тысяч рублей. Воспользоваться предложением можно в течение года после заключения брака или покупки недвижимости.
Предварительно менеджеру магазина необходимо прислать копию свидетельства о браке или свидетельства на право собственности — manager@yourroom.ru. В рамках акции не действуют и не суммируются дополнительные скидки, рассрочка не распространяется.
Салон мебели «ВашаКомната.РФ» находится по адресу Краснорядская, 25 (ТЦ «Алфавит», 2 этаж). Более подробную информацию об акции можно получить на сайте.