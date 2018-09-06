Рязанский бензин подорожал впервые за три месяца

Средняя стоимость одного литра бензина в Рязанской области увеличилась на копейку — до 41,99 рублей. Данные еженедельного мониторинга цен на топливо распространил «Рязаньстат».
Цена АИ-95 увеличилась на копейку — до 43,49 рублей. Стоимость АИ-92, АИ-98 и солярки не поменялась — 40,77; 49,70 и 43,37 рублей соответственно.
Отметим, что последний раз цены росли в начале июня.
Регион остался на 13-м месте в ЦФО по стоимости бензина в целом. На этой же строчке расположился и АИ-92.
АИ-95 и дизельному топливо остались на 12-м, АИ-98 — на третьем местах.