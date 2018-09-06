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16:34, 6 сентября 2018 1 113
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Рязанский бензин подорожал впервые за три месяца

Рязанский бензин подорожал впервые за три месяца

Средняя стоимость одного литра бензина в Рязанской области увеличилась на копейку — до 41,99 рублей. Данные еженедельного мониторинга цен на топливо распространил «Рязаньстат».

Цена АИ-95 увеличилась на копейку — до 43,49 рублей. Стоимость АИ-92, АИ-98 и солярки не поменялась — 40,77; 49,70 и 43,37 рублей соответственно.

Отметим, что последний раз цены росли в начале июня.

Регион остался на 13-м месте в ЦФО по стоимости бензина в целом. На этой же строчке расположился и АИ-92.

АИ-95 и дизельному топливо остались на 12-м, АИ-98 — на третьем местах.


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