Рязанец через суд добился перерасчета пенсии. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.
Мужчина вышел на пенсию по старости в мае 2017 года. Он обратился в Пенсионный фонд для перерасчета пенсии в соответствии с зарплатой, указанной в справке от бывшего работодателя, не осуществляющим в настоящее время свою деятельность. Рязанцу отказали в перерасчете, тот обратился в суд.
Скопинский райсуд встал на сторону истца.
«Справка работодателя, выданная в установленном порядке, может служить основанием для перерасчета пенсии, несмотря на то, что документы, подтверждающие указанные в ней сведения, не сохранились, — отметили в пресс-службе. — Суд пришел к выводу, что выданная истцу справка является достоверным доказательством, а сама по себе непередача работодателем бухгалтерских документов в архивные органы не должна препятствовать реализации права истца своевременно и в полном объеме получить страховую пенсию».
Пенсионный фонд подавал апелляционную жалобу, но Рязанский областной суд не удовлетворил ее.
Решение вступило в законную силу.