Рязанцев пригласили на молодежный праздник «Привет, студент!»

В пятницу, 7 сентября, на улице Почтовой в рамках «Фестивального лета» пройдет молодежный праздник «Привет, студент!». Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.
Для гостей мероприятия начнут работать интерактивные площадки рязанских вузов и ссузов, где все желающие познакомятся с роликами о жизни и работе колледжей и высших учебных заведений города.
Для школьников студенты проведут мастер-классы по будущим специальностям и презентуют свои учебные заведения.
На главной сцене выступят творческие коллективы и солисты высших и средних профучреждений.
Начало в 18:00.