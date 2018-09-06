Рязанцев попросили помочь больному шестилетнему мальчику.
У Ярослава Петрова диагностировали острый лимфобластный лейкоз. Продолжительная терапия в России не помогла ребенку, и сейчас он находится в клинике Medical Park в Турции, врачи которой борются с прогрессирующей болезнью.
Общая стоимость лечения Ярослава составляет десять миллионов рублей.
ООО «Газпром межрегионгаз Север» уже оказало максимально возможную материальную помощь семье мальчика, в сборе средств участвуют работники предприятия и компаний-партнеров.
Любые вопросы можно задать по телефону:
Всех, кто хочет помочь мальчику, попросили перечислять деньги на карту: 4276 6729 4580 1475 (Клавдия Анатольевна Петрова, мама Ярослава).