Путин поздравил рязанский завод «Красное знамя» с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил рязанский завод «Красное знамя» со 100-летним юбилеем. Его обращение появилось на
Он отметил вклад многих поколений сотрудников завода: ученых, инженеров, конструкторов, специалистов, кто «своим самоотверженным трудом задавал высокую планку качества работы, с честью выполнял поставленные задачи».
«Рассчитываю, что и впредь вы будете смело внедрять новаторские идеи, наращивать серьезный потенциал предприятия как одного из признанных лидеров в стране по выпуску радиоэлектронной аппаратуры», — отметил Путин.
Президент пожелал работникам «Красного знамени» успехов в достижении намеченных целей и «всего самого доброго».