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12:01, 6 сентября 2018 339
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Пользователей предупредили о возможных проблемах с доступом к интернету 11 октября

Пользователей предупредили о возможных проблемах с доступом к интернету 11 октября

Фото: Pixabay.com

Пользователей предупредили о возможных проблемах с доступом к интернету 11 октября. В этот день корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами (ICANN) проведет первую в истории смену криптографических ключей, передает РИА «Новости».

Криптографические ключи защищают доменные имена. Они появились в 2010 году. Смена таких ключей должна проходить каждые пять лет, однако в 2015 году ее отложили из-за неготовности провайдеров.

В течение 48 часов после обновления пользователи могут испытать сложности при открытии некоторых ресурсов и видеть ошибку «server failure» или SERVFAIL.


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