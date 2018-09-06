Пользователей предупредили о возможных проблемах с доступом к интернету 11 октября. В этот день корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами (ICANN) проведет первую в истории смену криптографических ключей, передает РИА «
Криптографические ключи защищают доменные имена. Они появились в 2010 году. Смена таких ключей должна проходить каждые пять лет, однако в 2015 году ее отложили из-за неготовности провайдеров.
В течение 48 часов после обновления пользователи могут испытать сложности при открытии некоторых ресурсов и видеть ошибку «server failure» или SERVFAIL.