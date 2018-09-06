На улице Введенской такси попало в аварию

В четверг, 6 сентября, на улице Введенской столкнулись такси и легковая машина. Фотографию опубликовали в соцсети «ВКонтакте».
Официальной информации о ДТП нет.
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В четверг, 6 сентября, на улице Введенской столкнулись такси и легковая машина. Фотографию опубликовали в соцсети «ВКонтакте».
Официальной информации о ДТП нет.
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О том, как работает центр «Под мостом», его посетителях и планах корреспонденту RZN.info рассказал директор муниципального учреждения «Лесопарк» Виталий Исаев.