На том же месте. В Рязани мотоциклист зацепил «Ситроен». Видео

В Рязани мотоциклист зацепил автомобиль Citroen С4. Видео опубликовали в группе «
ДТП произошло в среду, 5 сентября, на площади Ленина.
Отметим, что авария произошла в нескольких метрах от места, где в это же время столкнулись
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В Рязани мотоциклист зацепил автомобиль Citroen С4. Видео опубликовали в группе «
ДТП произошло в среду, 5 сентября, на площади Ленина.
Отметим, что авария произошла в нескольких метрах от места, где в это же время столкнулись
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