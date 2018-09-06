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17:02, 6 сентября 2018 629
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На том же месте. В Рязани мотоциклист зацепил «Ситроен». Видео 1

На том же месте. В Рязани мотоциклист зацепил «Ситроен». Видео

В Рязани мотоциклист зацепил автомобиль Citroen С4. Видео опубликовали в группе «Дороги Рязани» «ВКонтакте».

ДТП произошло в среду, 5 сентября, на площади Ленина.

Отметим, что авария произошла в нескольких метрах от места, где в это же время столкнулись Renault Duster и Lada Priora.


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6 дней назад
Как родителям юных рязанцев не ошибиться с выбором приличной школы

Как родителям юных рязанцев не ошибиться с выбором приличной школы

Давайте обратим внимание на несколько любопытных аспектов.

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