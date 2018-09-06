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19:01, 6 сентября 2018 997
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На молочном фестивале «За Окой пасутся КО…» рязанцы смогут создать арт-объекты

На молочном фестивале «За Окой пасутся КО…» рязанцы смогут создать арт-объекты

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

На молочном фестивале «За Окой пасутся КО…» рязанцы смогут создать арт-объекты. Гостям предстоит разделиться на пять команд и собрать из пазлов наряды для фанерных коров. Об этом рассказал министр культуры и туризма Рязанской области Виталий Попов на брифинге в четверг, 6 сентября.

Конкурс на создание костюма для коровы заменит традиционное дефиле, при этом для главных «героинь» фестиваля организаторы подготовят мини-ферму.

Кроме того, победителей «Молочного забега» ждут подарки от партнеров фестиваля — электронная бытовая техника. Попов добавил, что остальные участники получат поощрительные призы.

Напомним, 8 сентября, фестиваль «За Окой пасутся КО…» пройдет в Дубовой роще вблизи села Коростово.

Добраться до фестиваля можно будет на автобусах от автовокзала «Приокский» по адресу Окский проезд, дом №35, или на личном транспорте. Организаторы мероприятия добавили, что с 10:30 до 12:00 на мосту через Оку будет улучшен пропускной режим.

Подробности можно узнать в группе фестиваля «ВКонтакте» или по телефону 777-414.


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