Мэрия назначила дополнительную стипендию рязанским студентам. Список

Рязанская мэрия назначила стипендии 18 студентам. Распоряжение о назначении выплат официально опубликовали в четверг, 6 сентября.
По тысяче рублей в месяц c сентября по декабрь будут получать шесть юношей и 12 девушек:
- Калинина Юлия («РГРТУ»);
- Афонин Дмитрий («РГРТУ»);
- Балабанов Никита («РГРТУ»);
- Мыськина Ангелина («РГРТУ»);
- Буйнова Маргарита («РГУ»);
- Орлов Михаил («РГУ»);
- Скоз Мария («РГУ»);
- Григулевич Вероника («РГАТУ»);
- Купырева Анастасия («РГАТУ»);
- Лисюткина Алена («РГАТУ»);
- Батькова Алена («РГАТУ»);
- Токмачева Алина («Политех»);
- Грачева Татьяна («Политех»);
- Макаров Владимир («Политех»);
- Кемяшова Полина («РязГМУ»);
- Емелин Алексей («РязГМУ»);
- Кондриков Павел («РязГМУ»);
- Бородяева Софья («Рязанский филиал МГИК»).