«Меня спас пиджак». Курсант рязанской Академии ФСИН рассказал о спасении жильцов загоревшегося в Орле дома

Курсант рязанской Академии ФСИН Александр Гнеушев рассказал о спасении жильцов загоревшегося в Орле дома в сюжете телеканала «Город».
Взрывы бытового газа прогремели 14 августа на улице Красноармейской в Орле, где курсант находился на каникулах.
Молодой человек услышал взрыв и до прибытия пожарных проник в задымленный подъезд, чтобы помочь жильцам.
«У меня пиджак был, он меня, можно сказать, спас. Если бы не пиджак, у меня вся спина бы обгорела, руки полностью, а так только кисти слегка», — рассказал он.
Он
Курсанту обожгло руки и голову, он полторы недели провел в больнице.
ГУ МЧС России по Орловской области направили материалы для награждения Александра Гнеушева медалью за отвагу на пожаре.